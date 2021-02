Schüler fordern Fortbildung für Lehrer

Die Ravensburger Schülerinnen und Schüler wollen bei der Digitalisierung ihrer Schulen mitreden. Und sie fordern eine Fortbildungs-Offensive für die Lehrkräfte. Das hat Joshua Bernhart, Sprecher des Ravensburger Schülerrats, bei der jüngsten Sitzung des Gremiums vor 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmern berichtet. Weitere Themen waren die aktuelle Baumbesetzung in der Stadt, eine gendergerechte Umbenennung des Schülerrats und eine Plattform „Demokratie in Corona-Zeiten“, auf der Schüler sich austauschen können.

Die Diskussion über die Digitalisierung an den Schulen sei meist sehr auf die Technik fokussiert, sagt Joshua Bernhart. Man müsse aber auch bedenken, „was hinten dran hängt.“ In vielen Schulen sehe die Digitalisierung so aus: „Da steht jetzt ein neuer Koffer mit Tablets. Und jetzt warten wir mal, bis da Staub drauf liegt.“ Der Erste Bürgermeister Simon Blümcke ergänzt: Das Home-Schooling im Coronajahr habe gezeigt, dass die Schüler bei der Digitalisierung oft weiter seien als ihre Lehrer. Blümcke hat zusammen mit Ellen Oswald die Sitzung des Schülerrats moderiert. Er rät den Schülern: „Kämpft mit euren Lehrern für mehr Fortbildung.“ Immerhin werde viel vom lebenslangen Lernen gesprochen. Da könne es nicht sein, dass für 40-jährige Whatsapp die einzige digitale Kommunikationsform ist.

Die Schüler sollten noch mehr Möglichkeiten bekommen, sich bei der Digitalisierung einzubringen, fordert Joshua Bernhart. Und er regt an, dass die Schulen bei diesem Projekt intensiver zusammenarbeiten. Schulamtsleiter Karlheinz Beck erinnert daran, dass bei der Aufstellung der Medienentwicklungspläne die Schulkonferenz beteiligt ist. Also seien die Schüler schon von Beginn an einbezogen. Bürgermeister Simon Blümcke empfiehlt den Schülern: „Wenn es Defizite gibt, sucht das Gespräch mit euren Schulleitungen.“

Man müsse auch die Lehrpläne an die Digitalisierung anpassen, sagt Ruben Madlener von der Gewerblichen Schule. Tatsächlich habe es das Kultusministerium schon nicht geschafft, die Lehrpläne „von G9 auf G8 ordentlich zu entschlacken“, bestätigt Simon Blümcke. Mit dem digitalen Wandel müssten nun auch dringend die Bildungsinhalte überarbeitet werden. „Das müsst ihr eskalieren bis ans Kultusministerium“, rät er den Schülern. „Jetzt ist Wahlkampfzeit – da kann man solche Dinge positionieren.“

Claudia Roßmann hat dem Schülerrat von der Projektgruppe „Digitalisierung von Schule und Unterricht“ im Landratsamt berichtet. Im Projekt geht es um die Breitbandversorgung und IT-Infrastruktur, die Medienentwicklungspläne sowie um die Einrichtung digitaler Testklassenzimmer, in denen Ausstattungs- und Unterrichtsszenarien erprobt werden können. Für die städtischen Schulen hat die Digitalisierungsbeauftragte Charlotte Krause-Salatino berichtet. Auf der Grundlage des pädagogischen Konzepts jeder Schule soll nach ihren Worten ein Ausstattungskonzept festgelegt werden. Auf dieser Grundlage werde dann der Medienentwicklungsplan erstellt. In dieser Phase, ganz am Anfang, sei für die Schüler die beste Zeit, Wünsche zu äußern, sagt Krause-Salatino. Vom Wechsel des Server-Betriebssystems und der Ausstattung aller Klassenzimmer mit Medientischen am katholischen Bildungszentrum St. Konrad berichtete Jürgen Locher.

Wie es mit der Umsetzung des bundesweiten Digitalpakt-Förderprogramms aussehe, wollten die Schüler wissen. „Wir werden keinen Cent in der Frist nicht abrufen“, verspricht Simon Blümcke für die Stadt. Im Gegenteil: Die geplante Medienentwicklung brauche mehr Geld, als vom Digitalpakt komme. Auch Claudia Roßmann versichert, dass der Landkreis weit mehr als die Fördermittel investieren werde.

Im weiteren Verlauf der Schülerratssitzung berichten Joshua Bernhart und Simon Blümcke von Gesprächen mit den Klimaaktivisten, die derzeit einen Baum an der Karlstraße besetzt haben. Ein Problem habe die Stadt nur mit der Form des Protests, sagt Blümcke. „Vom Ziel her denken wir gleich.“ Aber den Baumbesetzern gehe es zu langsam voran. Aber so sei das nun einmal in einer Demokratie, da brauche man Mehrheiten. Von den Teilnehmern gab es zu diesem Statement keine Wortmeldung.

Kurz andiskutiert hat der Schülerrat die Frage, ob er sich angesichts der Gender-Debatte umbenennen soll. Wenn man ein Gendersternchen und „innen“ einfüge, würden damit nur zwei Geschlechter angesprochen, gibt Joshua Bernhart zu bedenken. „Mittlerweile gibt es aber mehr.“ Und der Name „Schülerrat“ habe sich immer auf alle bezogen. Der Sprecher des Schülerrats hat vorgeschlagen, zu warten, bis jemand einen guten Vorschlag für einen neuen Namen hat. Und so lange alles zu lassen, wie es ist. Dem hat der Rat zugestimmt.

Weiter hat der Schülerrat beschlossen, aus dem Fonds des Bundesprogramms „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ 1500 Euro zu beantragen. Sie sollen für eine „Political-Talk-Plattform“ genutzt werden, die Themen zum Zeitgeschehen behandelt und nach dem Motto „Demokratie in Corona-Zeiten“ den Austausch fördert. Aus dem Fonds sind 2021 insgesamt 10 000 Euro für Jugendprojekte zu vergeben, zum Beispiel zur Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft, zur sozialen Integration, zur kulturellen und geschichtlichen Identität sowie zur Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen.