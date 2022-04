Schüler erlaufen 16 151,23 Euro für „PowerBridge“

Bei der Friedenskundgebung auf dem Marienplatz ist ein Spendenscheck über 16 151,23 Euro an Michal Ondrejcik und Sabine Schrey von der Organisation „PowerBridge“ übergeben. Das Geld stammt aus einem Spendenlauf, an drei Ravensburger Schulen stattfand. Schüler der Welfengymnasiums, des Albert Einstein Gymnasium und des Spohn-Gymnasiums erhielten für die gelaufenen Kilometer Geld. „Alle zusammen sind wir für eine bessere Welt gelaufen“, sagte die Schülersprecherin. Sie freute sich riesig dass sie vom Welfengymnasium, repräsentativ für alle drei Gymnasien, das Geld an die Organisation „PowerBridge“ übergeben konnte.