Schüler des Gymnasiums St. Konrad belegen 1. Platz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Videobeitrag konnten die Gymnasiasten Johannes Abt, Maximilian Riedter und Finn Spaude die Fachjury des baden-württembergischen Landtages überzeugen und den ersten Preis im politischen Wettbewerb des Landtages gewinnen. Die drei Schüler, die die 10. Klasse des Gymnasiums St. Konrad besuchen, reichten einen Videobeitrag zum Thema „Öffentlicher Lobbyismus“ ein. Dabei ließen sie 2300 andere Teilnehmer*Innen aus ganz Baden-Württemberg hinter sich.

Die Idee zu ihrem Videoprojekt kam den drei Schülern im Gemeinschaftskunde-Unterricht. „Eigentlich sind das ja zwei Begriffe, die man nicht sofort intuitiv miteinander in Verbindung bringt“, erzählt Finn Spaude. Um Lobbyismus in der Theorie transparenter und demokratischer zu gestalten, verfolgten die drei Gymnasiasten die Idee, ein Internetportal zu erstellen, in dem sich jeder frei zu Wort melden konnte. So sollte eine Art Forum für gleichberechtigte politische Meinungsäußerungen entstehen – ohne den Einfluss wirtschaftsstarker Unternehmen.

Um ihre Idee zu testen, konzipierten die drei eine Website, bei der ihre Mitschüler*Innen Vorschläge für die SMV einbringen konnten. Die helfenden Klassenkameraden standen so stellvertretend für die Lobbyisten, die SMV für die Seite der Politik. Mithilfe eines Bewertungs- und Kommentarsystems wurde zu den Ideen Stellung genommen. So wurden wichtige Beiträge automatisch hervorgehoben, was der SMV die Arbeit für künftige Projekte erleichterte. „In der Theorie hat unser Projekt super funktioniert. Jetzt hoffen wir natürlich, dass unsere Idee vielleicht den Anstoß geben kann, auch die Politik nachhaltig zu verändern“, meinen Maximilian und Johannes übereinstimmend.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Preisverleihung leider nicht in Präsenz im Stuttgarter Landtag stattfinden, sondern musste auf digitalem Wege geschehen. Schulleiter Martin Wotke und der betreuende Lehrer für Gemeinschaftskunde, Hubert Feindura, gratulieren den drei Schülern recht herzlich zu ihrer großartigen Leistung.