Schüler begeistern bei „Tanzen, Spielen, Musizieren“

Erst seit März konnte das Programm für „Tanzen, Spielen, Musizieren“, das fester Bestandteil des Rutenfestes ist, in Angriff genommen werden, davor ließ es die pandemische Lage nicht zu. Was in der kurzen Zeit trotzdem auf die Beine gestellt wurde, bringt die Leiterin der Neuwiesen-Schule und Koordinatorin der Veranstaltung, Christina Herzer, zum Schwärmen. Vom Ergebnis überzeugt, spendet das gut gelaunte, zahlreiche Publikum unermüdlich Applaus.

Aladdin lässt sogar einen Teppich fliegen

Das Musical-Orchester und die Combo Seven des Gymnasiums Bildungszentrum St. Konrad unter der Leitung von Lothar Zanker umrahmte die Veranstaltung. Stimmungsvoll groovende Solo-Sängerinnen, beeindruckende Posaunen und ein Dudelsack hoben sich aus dem seitlich aufgestellten Ensemble hervor.

Für das Farbenspiel der Gesamtdarbietung gaben die kraftvollen K-Girlz von der Realschule Klösterle in Schwarz und Weiß den Einstieg. Mit orientalischer Farbenpracht, strahlenden Gesichtern und artistischem Körpereinsatz ließen die Schüler der Realschule St. Konrad für ihren „Aladdin“ sogar einen Teppich fliegen – ein großer Spaß. Mit der Gemeinschaftsschule Ravensburg wurde es Ernst. „Wo beginnt der Frieden“, fragten und sangen die Schüler und Schülerinnen. Hände, Füße, Stimme dienten als Musik-Instrumente.

Leuchtende Kostüme und grelle Perücken

„Sweet Memory“ flochten Musical-Orchester und Combo Seven Gymnasium St. Konrad mit schönem Posaunensolo ein. Am Sonntag kamen an dieser Stelle die Lehrkräfte auf die Bühne, um für ihren Einsatz Dank und Applaus entgegenzunehmen. Ein zackiger „Line-Dance“ der Realschule Ravensburg beschloss die Liga der Realschulen.

In bunt leuchtenden, fluoreszierenden Kostümen und grellen Perücken kamen „Die Trolls“ des Welfen-Gymnasiums ins Spiel, fein begleitet von der Live-Musik des Bildungszentrums St. Konrad. Die Darbietungen auf Einrädern, die minutenlang gehaltenen menschlichen Pyramiden forderten Teamgeist und die Jugendlichen überzeugten mit Spielfreunde und Durchhaltevermögen. Unter dem Motto „Star-Wars-Akrobaten“ wirbelten die Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums durch das Bühnenuniversum. Unter wummernden Bässen wechselten sich gefährliche Saltos mit gewagten, kriegerischen Sprüngen ab.

Junge Stimmen mit unglaublichem Volumen

Unter den Händen der Schülerinnen und Schüler des Spohn-Gymnasium wurde „Verflixte Magie“ zur vergnüglichen Unterhaltung. Von Zauberkräften bewegt schwebten Gegenstände leuchtend durchs Dunkel und erzählten eine Geschichte vom kühlen Nass. Applaus, Applaus. Eine ganz besondere Freude machte der Chor des Gymnasiums St. Konrad dem Publikum, abwechselnd geleitet von Markus Eger-Boenchendorf und Maximiliane Schneider. In ihrer herzergreifenden Interpretation des Songs „Music was my first love“, schwangen sich die jungen Stimmen zu einem unglaublichen Volumen auf.

Er habe noch Gänsehaut, bekannte Karlheinz Beck, der den Augenblick nutzte, um auf den treuen Dienst seiner Kollegen vom Kulturamt hinzuweisen und auf den meisterhaften Einsatz der Technik. Dann servierten die Kleinen aus den Grundschulen dem Publikum einen Tanz der Freude. Die Gesamtleitung hatte Anita Sterzenbach-Schurer von der Grundschule Schmalegg.

Grundschüler zeigen Kissenschlacht und Country-Dance

Mit ihrem Ruf „Wir sind Superhelden“, mit Kissenschlacht und Country-Dance gewannen die Schüler die Publikums-Herzen. Unverkennbar bestachen die Mädchen der Grundschule Klösterle mit ihrem Können an den Springseilen. Beim Finale stellten sich alle Schülerinnen und Schüler zum Song „Somewhere over the rainbow“ mit Bällen ausgerüstet und nach Farben geordnet auf und fügten sich zu einem Regenbogen zusammen. Zum gemeinsamen Singen des Ravensburger Heimatlieds erhob sich das Publikum und war vollends zu Tränen gerührt.

Sozial engagierte Schüler geehrt

Der Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp hat am Rutenmontag bei der zweiten Veranstaltung von „Tanzen, Spielen, Musizieren“ die diesjährigen Oberstköniginnen und Oberstfähnriche geehrt.

Folgende Schülerinnen wurden zu Oberstköniginnen gekürt: Emelie Gross von der Freien Waldorfschule, Larissa Wegmann von der Klösterle-Realschule, Aurelia Veit vom Spohngymnasium, Paulina Schönberger vom Welfen-Gymnasium, Felicitas Jerg von der Grund- und Werkrealschule St. Konrad, Carla Volz vom Albert-Einstein-Gymnasium, Ida Bösch von der Realschule St. Konrad, Carina Baumann vom SBBZ St. Christina, Katharina Miller von der Realschule Ravensburg und Jasmin Sharor von der Gemeinschaftsschule Ravensburg. Zum Oberstfähnrich wurde Benedict Hörgerle vom Gymnasium St. Konrad gekürt.

Kandidaten für diese Ehrung sind Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Ravensburg, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Sie werden von der Schulgemeinschaft aufgrund ihrer besonderen sozialen Leistungen dafür ausgewählt. Die elf engagierten Jugendlichen haben eine Urkunde, eine Medaille einen Kulturgutschein und eine Bluse beziehungsweise ein Hemd mit der Aufschrift „Oberstkönigin“ beziehungsweise „Oberstfähnrich“ erhalten.