Schüler-Azubi-Camp in den Herbstferien

Welcher Beruf passt zu mir? Die Suche nach der richtigen Ausbildung ist für Jugendliche oft eine Herausforderung.

Um das zu erleichtern, findet von Dienstag, 2. November bis Freitag, 5. November, in Ravensburg das Schüler-Azubi-Camp statt. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 erfahren, was sie in Unternehmen der Region nach dem Schulabschluss machen können, welcher Beruf zu ihnen passt oder was überhaupt eine duale Ausbildung ist. Die jungen Menschen lernen ihre eigenen Stärken und Kompetenzen kennen und zu welchem Berufsbild sie passen.

In zwei eintägigen Praktika wird der Arbeitsalltag von Azubis gesehen und erprobt, werden praktische Aufgaben gelöst oder ein direkter Kontakt zu Personalern entsteht. Am Ende der Woche winkt im ideal Fall ein Praktikumsvertrag oder ein Angebot für eine Ausbildung. Die Schülerinnen und Schüler können sich aus folgenden Bereichen die Berufsbilder aussuchen: Soziales & Gesundheit, Dienstleistung, Verwaltung, Gastronomie, Handwerk, grüne Berufe und Landwirtschaft sowie Industrie. An den anderen Tagen findet im BBQ-Ravensburg, Ulmer Straße 8, ein Schüler-Azubi-Speeddating, ein Kniggeseminar und ein individuelles Berufe-Coaching statt.

Organisiert wird die Veranstaltungswoche von Schulewirtschaft Baden-Württemberg, der IHK Bodensee-Oberschwaben und dem Bildungsbüro Ravensburg. Eine Teilnahme ist kostenlos. Die Kreissparkassenstiftung Ravensburg unterstützt das Projekt finanziell.