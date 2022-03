Schüler aus dem Kreis Ravensburg erarbeiten mehr als 10 000 Euro für den guten Zweck

Beim landesweiten Projekt „Mitmachen Ehrensache“ haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 13 Schulen im Landkreis Ravensburg mehr als 10 000 Euro im vergangenen Aktionsjahr erwirtschaftet. 321 Schülerinnen und Schüler stellten sich diesmal unter Corona-Bedingungen mit vielen Absagen und Ausfällen den Herausforderungen.

Laut Pressemitteilung stach in diesem Jahr besonders die Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch heraus. Als erste „Mitmachen Ehrensache“-Schule in Leutkirch und dazu erste Berufsschule im Landkreis, die sich bei dem Projekt engagiert, meldeten sich gleich im Startjahr die meisten Teilnehmer. Mit den Einnahmen in Höhe von 2650 Euro unterstützten sie die Stiftung St. Anna in Leutkirch. Vom Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in Isny gehen 100 Euro an den Verein Beebob Hilft (ein Kinderdorf in Kambodscha).

Die Gemeinschaftsschule Amtzell spendet ihre 1200 Euro an den Wangener Verein „H.O.P.E. - We help children“, der sich momentan auch sehr stark für Flüchtlinge aus der Ukraine einsetzt. Die Realschule Wangen fördert mit 900 Euro die „La Flora Kinderhilfe“. Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule Kißlegg haben 750 Euro erwirtschaftet, der Verwendungszweck ist laut Pressemitteilung noch unbekannt.

Die Realschule Wilhelmsdorf spendet 1250 Euro je zur Hälfte an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und an das Sozialprojekt „Johanniter Weihnachtstrucker“. Die Gemeinschaftsschule Bergatreute gibt 525 Euro an Feuerkinder in Tansania und weitere 525 Euro an die Sonja-Reischmann-Stiftung in Ravensburg. Das Bildungszentrum Bodnegg gibt seine Spende von 700 Euro je zur Hälfte an die beiden Projekte Namibiakids und Chancen durch Lernen in Uganda. Auch die Waldorfschule Ravensburg teilt ihre erarbeiteten 520 Euro auf: Ein Teil geht an den Flüchtlingsrat Baden-Württemberg für Nothilfen Polen-Belarus, ein weiterer Teil ist ebenfalls für den Kinder- und Jugend-Hospizdienst Amalie in Weingarten gedacht. Die Gemeinschaftsschule Ravensburg gibt 150 Euro an die Institution „Dipshikha, Partners. Shanti-Bangladesch“. Von der Realschule Ravensburg gehen 120 Euro an die Unicef-Nothilfe in Afghanistan, und das Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) in Ravensburg spendet 100 Euro an das AEG-Hilfsprojekt in Kambodscha.

Die Schule am Schlosspark (SAS) Aulendorf gibt ihre 1100 Euro je zur Hälfte an den Förderverein der SAS und an die Schulsozialarbeit Aulendorf.

Insgesamt erwirtschafteten die Teilnehmenden aus dem Landkreis stolze 10 590 Euro. Diese Einnahmen werden an 18 Förderprojekte in der Region und auf der ganzen Welt verteilt. Mit diesem Durchlauf verabschiedet das Aktionsbüro den langjährigen Organisator Andreas Hörter und übergibt das Projekt „Mitmachen Ehrensache“ im Landkreis Ravensburg an Katharina Wagner. „Ich sehe dem kommenden Jahr mit Zuversicht entgegen. Nach den vergangenen beiden schwachen Jahren erlebte ich die Teilnehmenden aus verschiedenen Schulen und Betrieben als motiviert, im kommenden Schuljahr wieder voll durchzustarten“, so Wagner über ihre ersten Eindrücke aus dem Projekt. Für die Projekttage rund um den internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2022 können sich ab sofort interessierte Schulen, Schülerinnen und Schüler, Betriebe und Verbände melden.