Schon wieder Streit um Parkgebühren in Ravensburg

Weil die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) immer tiefer in die roten Zahlen rutschen, drohen den Bürgern schmerzhafte Einschnitte. Um das Defizit von zuletzt fast 3,2 Millionen Euro zu verkleinern, muss die Stadt als „Mutter“ entweder Ausgaben in diesem Bereich signifikant senken oder Einnahmen merklich erhöhen.

Über den richtigen Weg gibt es im Gemeinderat weiterhin höchst unterschiedliche Auffassungen. Das Gremium tagt deshalb zu dem Thema am Jahresanfang zunächst hinter verschlossenen Türen. Im Mittelpunkt des Streites wieder einmal: die Parkgebühren.

Ein Problem in der Gesamtgemengelage, in der auch die Folgen der Pandemie eine wesentliche Rolle spielen: Eigentlich sollen Parkhäuser, die Marienplatztiefgarage sowie Parkgebühren an Straßen und auf Plätzen den RVV Geld einbringen. Zuletzt trugen aber auch sie zum Minus bei: 368.000 Euro im vergangenen Jahr, demnächst wohl eine halbe Million Euro.

Ein Teil des Gemeinderates fordert deshalb, Parkgebühren zu erhöhen oder weitere ehemals kostenlose Parkplätze zu bewirtschaften. In der jüngsten Sitzung des Gremiums führte das zu einer neuerlichen Grundsatzdebatte zwischen den Lagern mit wiederholt scharfen Vorwürfen an die politische Konkurrenz.

„Modellstadt für Verbalökologie“

Maria Weithmann und Ozan Önder von den Grünen konstatierten, „Ravensburg ist eine Modellstadt für Verbalökologie“. Schon wieder werde der Autoverkehr obenan und die aus Sicht der Fraktion notwendige Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung infrage gestellt: „Wenn es konkret wird, ziehen wir immer zurück.“ Für Jürgen Hutterer (BfR) bedeutet die finanzielle Schieflage der RVV:

Wir müssen unsere Kostenstruktur verbessern. Das heißt, wir müssen sparen. Wir können nicht mehr jedem sein eigenes Bushäuschen bauen.

Hutterer sprach sich strikt gegen eine Erhöhung der Parkgebühren aus: „Wir müssen uns gut überlegen, was wir dem Bürger noch zumuten können.“ Rolf Engler und August Schuler von der CDU warfen den Grünen vor, das Thema ideologisch aufzuladen: „Dem Auto wird nur noch mit Hass begegnet. Wir sind eine Handelsstadt in einer Krisensituation. Da muss die Botschaft doch sein, dass wir unseren Handel stärken.“

32 Tage vollständig geöffnet

Derweil kann RVV-Chef Andreas Thiel-Böhm ein Stück Entwarnung geben, was die Situation im Parkhaus Rauenegg und die Folgen für Autofahrer in der Adventszeit angeht: Der Eindruck, wegen notwendiger Sanierungsarbeiten sei das Parkhaus zwischen 25. November und 8. Januar weitgehend geschlossen, sei falsch. Bis zu der notwendigen Vollsperrung im Januar sei das Parkhaus an 13 Tagen nur teilweise, an 32 Tagen aber vollständig geöffnet.

Thiel-Böhm hatte in der Sitzung harsche Kritik für eine wohl ironisch gemeinte Äußerung kassiert („ Das Schlimmste in Ravensburg ist ja, wenn die Stadt nicht genügend Parkplätze für kaufwütige Menschen zur Verfügung stellt“), aus denen die CDU geschlossen hatte, er nehme die Probleme des Handels und die Interessen von Kunden nicht ernst.

Auch das Wirtschaftsforum pro Ravensburg (Wifo) fordert nach der CDU in einem offenen Brief eine Entschuldigung Thiel-Böhms. Oberbürgermeister Daniel Rapp hatte klargestellt, dass die Zitate des RVV- und TWS-Chefs „unüberlegt“ und „nicht zu Ende gedacht seien“ und in keinem Falle der Haltung der Stadt entsprechen.