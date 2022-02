Schon 4400 Unterschriften für die „Ravensburger Menschenkette“

Mehr als 4400 Unterstützer haben sich bis Montagnachmittag mit ihren Unterschriften in die virtuelle „Ravensburger Menschenkette 2.0“ eingereiht.

Dazu kommt Rückenwind von bislang 40 Unternehmen, Organisationen, Vereinen und politischen Parteien aus der Stadt und dem Kreis Ravensburg. Die Aktion, initiiert von den Kreis-Grünen mit Unterstützung der SPD und des Kapuziner Kreativzentrums, steht unter der Überschrift „Solidarisch durch die Pandemie“.

Für „mehr Freiheit durch Abstand, Maske, Testen und Impfen“ wirbt die Aktion (menschenkette-rv.de) seit Freitagabend und will damit ein Zeichen setzen gegen „Spaziergänger“ und Corona-Leugner, die ihre Parolen regelmäßig auf die Straße tragen.

Man wolle einer „lauten Minderheit nicht den öffentlichen Raum überlassen“, heißt es in einer Erklärung. Zu den zentralen Aussagen des Textes gehören: „Solidarität mit allen systemrelevanten Berufen, Vertrauen in Wissenschaft statt Fake-News, Schutz unserer unabhängigen, freien Presse und Solidarität mit Erkrankten, Angehörigen und Long-Covid-Patient:innen“.

„Gegen Hass und Hetze“

Die „Menschenkette“ will zudem Stimmen sammeln „gegen Hass und Hetze, rechtsextremes Gedankengut, Verschwörungsmythen und Ideologien, die Missachtung unseres Demonstrationsrechts und das Leugnen der Covid-Pandemie“.

Die Initiatoren wollen gleichzeitig aber auch zum Dialog einladen: „Wir spielen nicht Gut gegen Böse. Kritik auch an Corona-Maßnahmen ist okay, aber dafür gibt es Spielregeln und Grenzen.“ Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Ravensburg, gefördert vom Bundesprogramm „Demokratie Leben!“

„Wir sind überwältigt“

„Wir sind überwältigt und dankbar für so viel Zuspruch“, sagte Projektleiterin Anna Wiech am Montag. Ziel sei, die „Menschenkette“ noch deutlich zu verlängern, über die Webseite, die Sozialen Medien und auch die Tageszeitung.

Ähnliche Aktionen gibt es auch in der Ravensburger Nachbarschaft. So haben die „Friedrichshafener Erklärung“ die ebenfalls für „Verantwortung und Solidariät in der Pandemie“ wirbt, inzwischen mehr als 3700 Menschen unterschrieben.