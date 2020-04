Schollglas schließt in Ravensburg und Lindau: Mehr als 100 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Ziemlich gemütlich und unbeeindruckt von den Beobachtern am Ufer ist ein Biber (oder eine Bisamratte) am Freitagabend kurz nach Sonnenuntergang an der Lindauer Insel entlang geschwommen: vorbei am Landesteg der Bodenseeschiffe, dem Casino, der Autobrücke in Richtung Naturschutzgebiet, Ladestraße.

Der Biber versuchte nicht einmal, sich zu schützen, er beobachtete auch nicht seine Umgebung. Er schwamm im Abstand von etwa zwei bis drei Meter Entfernung vom Ufer in aller Seelenruhe durch den unbewegten See.