Schokolade für Pflegekräfte in Seniorenzentren der Region

Ein Dankeschön an alle Pflegekräfte hat die Fairhandels-Genossenschaft Weltpartner am Donnerstag in Seniorenzentren in Ravensburg, Weingarten, Baienfurt und Baindt verteilt. Vor Ostern will das Ravensburger Unternehmen mit rund 1100 Schokoladentafeln symbolisch denjenigen danken, „die immer schon mit großem persönlichem Einsatz und mitfühlender Hingabe ältere Menschen stationär betreuen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dass die Pflegenden in der Corona-Krise nun noch stärker unter Belastung stehen müssen und diese Anstrengungen seit Wochen meistern, verdient unser aller Respekt und Wertschätzung“, erklärte Weltpartner-Vorstand Thomas Hoyer. „Die für die Seniorenzentren eingeführten Ausgangsbeschränkungen erschweren zusätzlich die Arbeit der Pflegenden, da sie nun auch die einzigen Kontaktpersonen für die Senioren sind.“