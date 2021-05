Schnitzeljagd zum Stadtradeln-Auftrakt

Der Landkreis Ravensburg tritt vom 12. Juni bis 2. Juli wieder beim Wettbewerb Stadtradeln, des Klima-Bündnisses an. Es ist das vierte Mal, dass der Landkreis teilnimmt, heuer mit 23 seiner Städte und Gemeinden, wie er mitteilt.

Beim Stadtradeln legen die Teilnehmer 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurück. Erstmals nehmen in diesem Jahr die Gemeinden Bad Wurzach, Ebenweiler, Fleischwangen und Wolfegg teil. Die geradelten Kilometer tragen Einzelpersonen oder Gruppen online oder via Stadtradeln-App ein.

Zum Auftakt des Stadtradelns findet am 12. und 13. Juni eine Schnitzeljagd auf dem Fahrrad statt. Radlerinnen und Radler können an beiden Tagen auf individuellen

und selbstgeplanten Radtouren durch den Landkreis erste Kilometer für ihren Online-Kalender sammeln und dabei die gekennzeichneten Fahrrad-Schnitzeljagd-Stationen

besuchen. Wer aktiv am Stadtradeln mitmacht, an drei der Stationen war und vor Ort jeweils ein Foto von seinem Fahrrad im Vordergrund aufgenommen hat, kann durch die Einsendung der Fotos an Kreis-Klimaschutzmanagerin Kerstin Dold per Email an k.dold@rv.de am Landkreis-Gewinnspiel teilnehmen.

Weitere Infos unter: www.stadtradeln.de/landkreis-ravensburg