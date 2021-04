Schnelltests vor dem Gottesdienst: Gemeinde ist gespalten

- Die obligatorischen Schnelltests vor dem Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche spalten die Gemeinde. Diesen Eindruck gewinnt, wer sich in der katholischen Kirchengemeinde in der Ravensburger Weststadt umhört.

Nachdem seitens der Regierung und der Stadt Ravensburg vor Ostern dringend davon abgeraten worden war, an Karfreitag und Ostern Präsenzgottesdienste abzuhalten, suchte das Pastoralteam der Dreifaltigkeitskirche nach einer Lösung, dennoch mit den Gläubigen zusammenkommen zu können. In Absprache mit Bürgermeister Simon Blümcke entstand so die Idee, im Gemeindehaus der Dreifaltigkeitskirche eine Teststation für die Weststadt einzurichten.

Teststation ist von Montag bis Freitag für alle geöffnet

Seit Karfreitag ist es verpflichtend, sich vor dem Besuch des Gottesdienstes auf SARS-CoV-2 testen zu lassen. Die Teststation ist von Montag bis Freitag für alle von 10 bis 15 Uhr geöffnet, zusätzlich sonntags vor dem Gottesdienst von 9 bis 10.30 Uhr dank ehrenamtlicher Helfer der Kirchengemeinde.

„Die Testung bietet im Moment nur einen einzigen Vorteil, nämlich die Sicherheit, sich im Gottesdienst nicht anzustecken“, sagt Angelika Böhm, Pastoralreferentin der Seelsorgeeinheit Ravensburg-West. 68 Plätze wie vorher, Maskenpflicht, Verbot zu singen – dabei bleibt es vorerst. Im Moment kommen weniger Gottesdienstbesucher, weil es doch eine gewisse Hürde darstellt, sich testen zu lassen. „Aber das nehmen wir in Kauf“, sagt Böhm. „Wir wollen unseren Beitrag leisten, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Infektionszahlen sollen nicht steigen aufgrund von Gottesdienstbesuchen. Wir fühlen uns der Botschaft Jesu verpflichtet, die auf Menschlichkeit, Solidarität und Achtsamkeit beruht.“

Weniger Gottesdienstbesucher als sonst

Pfarrer, Ministranten, Organist und Mesner werden selbstverständlich jeden Sonntag getestet. Befragt man Gemeindemitglieder zu der Testpflicht, hört man Unterschiedliches. Die einen würden nicht in den Gottesdienst kommen ohne die Möglichkeit der vorherigen Testung. So sagt Peter Dietrich, der mit seiner Frau auf der Kirchenbank Platz genommen hat: „Wir begrüßen diese Regelung sehr. Wir lassen uns immer schon freitags am Nachmittag testen, dann haben wir keinen Stress vor dem Gottesdienst.“

Beate Heilige lässt sich, obschon geimpft, jedes Mal vor dem Gottesdienst testen. „Ich finde es notwendig. Nur durch das Testen können wir Infizierte erfassen. Man muss eher gehen am Morgen, aber die Viertelstunde – was macht das schon?“ Und Christine Nold, derzeit in Elternzeit, ist auch für die Testung, weil sie sich nochmal sicherer fühlt im Gottesdienst. „Aber“, fügt sie hinzu, „ich versuche auch die Menschen zu verstehen, die das nicht gut finden.“

Mancher scheut offenbar das Testergebnis

Dieser andere Teil der Gemeinde bleibt derzeit dem Gottesdienst fern. „Manchen ist der Aufwand zu groß, rechtzeitig vor dem Gottesdienst zum Test in den Gemeindesaal zu kommen. Einige sagen auch ganz klar, dass sie das Testergebnis und die eventuell folgende Quarantäne scheuen“, erzählt Kirchengemeinderätin Christina Sick bei der Einlasskontrolle vor der Kirche. Im Pfarrbüro hörte man schon Anrufer, die schimpften, man verkraule sie aus dem Gottesdienst.

An diesem Sonntag sind nur 15 Besucher in den Gottesdienst gekommen, an den vergangenen Sonntagen waren es immerhin 20 bis 30. „Die Leute gehen woanders hin“, sagt Angelika Böhm, und man spürt eine gewisse Enttäuschung. Resigniert aber ist sie nicht. Sinken die Inzidenzzahlen wieder unter 100, hofft sie, dass wenigstens die Maskenpflicht im Gottesdienst nach negativer Testung abgeschafft wird. Außerdem wäre es dann vielleicht wieder möglich, nach dem Gottesdienst auf dem Kirchvorplatz zu einem kleinen Gespräch beieinander zu stehen. Ein schöner Gedanke, aber noch braucht es vor allem Geduld – und die Einsicht der Menschen, am Eindämmen der Pandemie mitzuwirken zu müssen.