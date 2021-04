Schnelltests nun auch in der Evangelischen Stadtkirche möglich

Seit Kurzem kann man sich in Ravensburg mit Schnelltests auf Corona untersuchen lassen. Von Dienstag, 6. April, an auch in der Evangelischen Stadtkirche. „Wir beginnen zunächst mit zwei Test-Pulten“, beschreibt Raphael König von GnW (Gemeinsam neue Wege) die erste Etappe. Schnell können weitere Test-Möglichkeiten im Seitenschiff der Stadtkirche dazu kommen. „Je nach Bedarf“, ergänzt Florian Munz, der für die technische Unterstützung zuständig ist.

Das positive Echo etwa aus der katholischen St. Jodokskirche hat den Stadtkirchengemeinderat mehrheitlich dazu bewogen, auch die größte evangelische Kirche zur Verfügung zu stellen. „Nach ausführlicher Diskussion leisten auch wir einen Beitrag im Sinne der Ökumene, gleich zu Beginn der Altstadt, eine Anlaufstelle zu bieten.“, sagt Pfarrer Martin Henzler-Hermann. Die Stadtkirche bleibt für die eigene Andacht geöffnet.