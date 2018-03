Schnelleres WLan und sauberere Toiletten

Die Ravensburger Innenstadt soll (noch) attraktiver werden. Mehr Sitzbänke, mehr Fahrradstellplätze, mehr Wasser, mehr Licht in dunklen engen Gassen und weniger holprige Pflastersteine sollen Leute anlocken. Und dafür sorgen, dass Einheimische und Touristen sich wohler in der Altstadt fühlen. Speziell Stiefkinder wie den Holzmarkt und die Grüner-Turm-Straße hat die Stadtverwaltung in Sachen Verschönerungs-Konzept im Visier. Und: Bald soll es besseres freies WLan geben.

Jede Menge Fußgänger passieren täglich den Holzmarkt, um zu den Bushaltestellen und Parkplätzen in der Nordstadt zu gelangen, weiß Baubürgermeister Dirk Bastin. Noch warte der Platz allerdings darauf, „wachgeküsst zu werden“. Und zwar folgendermaßen: Wenn die Musikschule in die Bauhütte umzieht, soll’s künftig Sitzgelegenheiten für Jugendliche und ein cooleres Spielgerät in der Art der silbernen Kletter-Halbkugel in der Bachstraße für Kinder geben. Außerdem setzt Bastin auf Gastronomie, die in die daneben liegende Kämmerei (welche in die Rudolfstraße zieht) einziehen soll. Mit einer attraktiven Außengastronomie erhalte der Platz mehr Flair, glaubt der Baubürgermeister.

Ein Konzept gibt es zu all dem noch keins, wobei eine Kombination von Blumen und Café wie im „Tafelblatt“ in der Oberen Breite durchaus denkbar sei, so Bastin. Er betont: „Wir denken nicht nur an die Nutzung öffentlicher Gebäude, sondern auch an den öffentlichen Raum.“ Der Holzmarkt sei dank der vielen Sonnenstunden ein ideales Pendant zu den vielen Cafés und Restaurants auf dem südlichen Marienplatz, ergänzt Wirtschaftsförderer Andreas Senghas.

Stadt als Vorreiter

Auch in der Grüner-Turm-Straße gibt’s Verbesserungspotenzial: „Diese Straße könnte mehr angenommen werden“, räumt Bastin ein. Er plant in den kommenden fünf Jahren Folgendes: Der von Furchen durchzogene Belag aus alten, stolperanfälligen Granitsteinen, der in der Straße verläuft, soll durch neuen, glatten Granit ersetzt werden. Hintergedanke: „Wenn wir die Grüner-Turm-Straße attraktiver machen, bleiben die Leute lieber und länger“, hofft Bastin. Und betont, dass Hauseigentümer dann in Sachen Gestaltung meist nachziehen: „Wenn die Stadtverwaltung etwa eine Million Euro reinsteckt, zieht das in der Regel um die acht Millionen privater Investitionen nach sich“, weiß Christian Storch vom Stadtplanungsamt.

In Bach-, Markt- oder Herrenstraße sei dieses Konzept bereits aufgegangen. Der Baubürgermeister macht allerdings auch deutlich, man wolle die Multikulti-Straße keinesfalls so „tot sanieren“, dass sich die dortigen Händler dann die Miete nicht mehr leisten können: „Gerade die Vielfalt kleiner, besonderer Läden macht eine Stadt attraktiv.“ Um den Baum beim Café Glücklich soll sich bald eine Rundbank schmiegen, auf der man ohne Verzehrzwang sitzen und selbst Mitgebrachtes essen oder trinken kann.

Wasser als Wohlfühlfaktor

Auch eine bessere Beleuchtung beispielsweise der Gässchen zwischen Gespinstmarkt und Herren- beziehungsweise Marktstraße soll die Innenstadt aufwerten. Andernfalls würden solche kleinen Straßen schnell „zum Urinieren und für Graffiti missbraucht“, weiß Bastin. Weil auch Wasser ein enormer Wohlfühlfaktor ist, soll der Flappach künftig noch sichtbarer durch die Altstadt plätschern: Abgesehen vom Gespinstmarkt (die SZ berichtete mehrfach) könnte er auch in der Bachstraße auf Höhe des Heilig-Geist-Spitals „hochgeholt“ werden. An der dortigen Bushaltestelle ist zudem geplant, die jetzigen offenen in überdachte Fahrradständer umzuwandeln. Auch an zwei, drei anderen Stellen sollen die momentan 250 Fahrradstellplätze in der Innenstadt aufgestockt werden. Denn für Bastin steht außer Frage: „Unsere Mobilität verändert sich, und wenn wir die Frequenz in der Altstadt erhöhen wollen, geht das nur über mehr Radler und Fußgänger“. Denn: Der Platz sei begrenzt und „Autos brauchen einfach zu viel davon“.

Bald gibt’s besseres WLan und eine Schadenmeldungs-App

Ein „ganz großes Thema, an dem wir arbeiten müssen“ ist für Dirk Bastin das kostenlose WLan in der Stadt. Momentan lässt das Netz nämlich ziemlich zu wünschen übrig – es ist instabil und alles andere als flächendeckend. Das soll sich so schnell wie möglich ändern: Die Stadtverwaltung arbeitet dran, dass man künftig von Bus oder Bahn aus „nahtlos“ in der Innenstadt – inklusive in Kaufhäusern oder Gaststätten – so gutes kostenloses WLan hat, dass man „angenehm surfen“ kann. So zumindest die Zukunftsvision von Bastin, der seit einer Weile dafür zuständig ist, die Digitalisierung seitens der Stadtverwaltung voranzutreiben.

Dazu gehört auch, möglichst noch 2018 eine App zu kreieren, über die man Schäden aller Art bei der Stadt Ravensburg melden kann: Sei es, dass hier ein Pflasterstein raus gebrochen oder dort eine Straßenlampe kaputt ist. Per App kann man dann mal eben ein Foto von einer defekten Bank oder einem überquellenden Mülleimer schicken. Und soll, so verspricht Bastin, im Gegenzug benachrichtigt werden, sobald der Schaden behoben ist.

Damit mehr Leute lieber und länger in der Innenstadt verweilen, lässt sich der Baubürgermeister einiges einfallen.