Schnellbus soll häufiger fahren

Die Schnellbusverbindung zwischen Ravensburg und Konstanz soll bald häufiger fahren. Wie Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp im Gemeinderat sagte, will das Land die Schnellbuslinien stärken und erhöht daher seine Förderung. Die Kreise Bodensee und Konstanz sowie die Stadt Konstanz hätten eigenen Mehrkosten bereits zugestimmt, nun liege der Ball beim Landkreis Ravensburg. Wie Rapp im Gemeinderat sagt, brauche Ravensburg aber auch Verbesserungen in die Gegenrichtung, also nach Wangen, Leutkirch und Memmingen. Stadträtin Maria Weithmann (Grüne) regte an, dass der Schnellbus unbedingt einen Haltepunkt am Gewerbegebiet Erlen benötige, um Arbeitnehmern den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern.