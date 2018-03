Schnell bestimmten die Nazis das Leben in Ravensburg

Über die Geschichte des Gebäudes Seestraße 32 während der NS-Zeit hat der Ravensburger Stadtarchivar Andreas Schmauder am Dienstagabend im Museum Humpisquartier referiert. Anlass für die historische Einordnung war die strittige Entscheidung, das Haus zum Rutenfestabzeichen 2015 zu machen. Hier war einst die Kreisleitung der NSDAP untergebracht.

1937 bis 1945 saß die NS-Leitung in der zweigeschossigen kaiserzeitlichen Villa; eine Tatsache, die der Rutenfestkommission bei ihrer Festabzeichen-Entscheidung entgangen war. Andreas Schmauder blickte in seinem Vortrag auf diese Zeit und dabei vor allem auf die Rolle der Kreisleitung in Ravensburg.

In 40 Gaue hatten die Nazis das Deutsche Reich nach ihrer Machtübernahme unterteilt, darunter gab es 813 Kreisleitungen. Eine davon saß in Ravensburg, zuerst gegenüber dem Vogthaus, von 1937 an dann in der Seestraße 32, einem Gebäude, das im Besitz der Stadt war und deren Herausgabe die Kreisleitung von der Kommune verlangt hatte.

Die Kreisleitung, das war in Ravensburg Carl Rudorf. Stadtarchivar Schmauder beschrieb ihn als menschenverachtenden Opportunisten mit rhetorischer Begabung, aber ohne großen Rückhalt in der Bevölkerung. Überhaupt waren die Nazis 1933 in dem 18 000-Einwohner-Städtchen Ravensburg nicht sehr stark, hier dominierte zunächst noch die katholische Zentrumspartei. Die Mitgliederzahl der NSDAP im Jahr der Machtergreifung ist unbekannt, die Schätzungen liegen zwischen 75 und 300 Personen. Weitere 565 Personen traten aber bereits 1933 der Partei bei.

Trotz dieser vergleichsweise kleinen Zahl gelang den neuen Herrschern das Durchdringen des Lebens in Ravensburg sehr schnell. Bereits im Juli 1933 saßen nur noch NSDAP-Mitglieder im Gemeinderat, der wichtigste lokale Machthaber war bald nicht mehr der Bürgermeister, sondern Kreisleiter Rudorf. Da der ranghöchste Vertreter der NSDAP im Oberamt Ravensburg 1945 viele Akten verbrannte, gibt es nur wenige Quellen über sein Wirken, doch hetzerische Zeitungsbeiträge belegen seine antisemitische Einstellung eindeutig. „Eine direkte Beteiligung an Verbrechen ist Rudorf nicht nachzuweisen“, berichtete Andreas Schmauder. Klar sei aber, das er das NS-Unrechtssystem in Ravensburg verkörperte. Der Boykott jüdischer Geschäfte wurde von ihm organisiert.

Im April 1945 verbrannte die Kreisleitung im Garten des Hauses Seestraße 32 Akten, Carl Rudorf wurde von den Alliierten in der Ziegelstraße, wo zuvor Kriegsgefangene eingesperrt waren, interniert. Dieses Lager wurde im Juni 1946 aufgelöst, Rudorf nach Balingen verlegt. Erst 1948 kam er vor Gericht, er wurde als „belastet“ in Stufe 2 eingestuft, also nicht als Hauptschuldiger.

Rudorf akzeptierte die Gerichtsentscheidung dennoch nicht, es kam zum Revisionsverfahren, bei dem der ehemalige Kreisleiter Entlastungsmaterial aufbot und behauptete, nur „auf Anweisung von oben“ gehandelt zu haben. Sich selbst stellte er als kleinen Befehlsempfänger dar. Das Urteil fiel gleich aus. Doch da die Internierung auf die Haftzeit angerechnet wurde, kam Carl Rudorf bereits im August 1948 frei. Er starb 1956 in Donaueschingen.

Die Stadt hat angekündigt, die Historie des Hauses Seestraße 32, vor allem im Hinblick auf die NSDAP-Kreisleitung und deren Aktivitäten in Ravensburg, in die stadtgeschichtlichen Betrachtungen im Museum Humpisquartier aufzunehmen.