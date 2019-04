Schneider holt sich den Bahnrekord

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm hat Fabian Schneider vom 1. SC Ravensburg über 50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling in der offenen Klasse gewonnen. Weitere Siege gingen in den Jahrgangswertungen an die Ravensburger David Michel (2006) und Anika Brinkmann (2002).

Die besten Schwimmer des Württembergischen und Badischen Schwimmverbandes kämpften im Aquatoll-Sportbad Neckarslum nicht nur um Medaillen, sondern auch um Qualifikationszeiten für die süddeutschen Meisterschaften Anfang Mai und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) Ende Mai in Berlin.

Gleich zum Auftakt der Veranstaltung stellte Fabian Schneider in den Vorläufen als schnellster Schwimmer über 50 Meter Freistil den Bahnrekord des Sportbades ein (23,43 Sekunden). Eine starke Leistung lieferte auch David Michel (Jahrgang 2006) ab, er siegte in seiner Altersklasse in 27,88 Sekunden und qualifizierte sich erstmals für die DJM in Berlin. Anika Brinkmann (2002) gewann ebenfalls Gold und qualifizierte sich mit 28,61 Sekunden für die süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften.

Titel verteidigt

Im Finale über die Freistilsprintstrecke ging Schneider als Schnellster der Vorläufe auf der Innenbahn an den Start. Er steigerte sich im Vergleich zum Vorlauf noch einmal und verteidigte seinen Titel aus dem vergangenen Jahr souverän mit einer Zeit von 23,30 Sekunden – eine halbe Sekunde war er schneller als im Vorjahr. Auch in den Vorläufen über 50 Meter Schmetterling war Schneider der Schnellste. Im Endlauf schlug er ebenfalls als Erster an mit einer Zeit von 25,04 Sekunden und sicherte sich seine zweite Goldmedaille in der offenen Klasse an diesem Wochenende. Bei den Junioren holte sich über diese Strecke David Wieland (2001) in einer Zeit von 26,45 Sekunden Silber, in den Jahrgangwertungen belegten Brinkmann und Michel den zweiten und dritten Platz. Sehr stark an diesem Wochenende zeigte sich zudem David Wieland. Der Ravensburger gewann bei den Junioren Silber über 100 Meter Schmetterling und wurde Dritter über 100 Meter Freistil (54,77 Sekunden), womit er seine dritte DJM-Norm knackte.

Auch Luca Vogt (2001) ist in Richtung DJM unterwegs, er sicherte sich zwei Silbermedaillen über die 50 und 100 Meter Rücken. Über 200 Meter Schmetterling wurde er ebenfalls Zweiter bei den Junioren und gewann Bronze in der offenen Wertung. Der Gewinn von zwei Silbermedaillen über 50 Meter Rücken durch Michel und Brinkmann rundete das gute Abschneiden der Ravensburger ab. Über fast die gesamten Osterferien geht es für die SCR-Schwimmer ins Trainingslager, um sich auf die Saisonhöhepunkte süddeutsche Meisterschaften, deutsche Jahrgangsmeisterschaften und die im August stattfindenden Deutschen Meisterschaften vorzubereiten.