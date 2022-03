Schneelaufverein stellt mehrere Bezirksmeister

Bei der Bezirksmeisterschaft Allgäu/Oberschwaben des Schwäbischen Skiverbands hat der Schneelaufverein Ravensburg wieder starke Leistungen gezeigt – sowohl in den Einzelwertungen als auch im Teamwettbewerb. Im Skigebiet Hochlitten in Riefensberg im Bregenzerwald sicherten sich Emilio Philipp und Jona Baumhof mehrere Siege, auch die Ravensburger Mannschaft stand ganz oben auf dem Podest.

Im Riesenslalom fuhren Isabel Jung (U14, Zweite), Karla Maucher (U16, Dritte), Emilio Philipp (U14, Erster), Fabian Seeger (U14, Dritter) und Patrick Saile (Erster in der Jugend) laut Mitteilung aufs Siegerpodest fahren. Emilio Philipp wurde dadurch auch Bezirksschülermeister im Riesenslalom.

Beim Teamwettbewerb gingen vier Mannschaften des Schneelaufvereins an den Start. Das Team Ravensburg 1 mit Karla Maucher, Isabel Jung, Emilio Philipp, Fabian Seeger und Jona Baumhof gewann knapp vor dem Team Biberach 1 den Siegerpokal. Ravensburg 2 mit Miriam Kassner, Finja Seeger, Tom Birker, Tizian Hildbrand und Patrick Saile wurde Siebter.

Beim Slalom waren Miriam Kassner (U14, Dritte), Finja Seeger (U16, Erste), Jona Baumhof (U16, Erster), Steffen Birker (U16, Zweiter) mit jeweils ganz starken Leistungen die besten Fahrer des Schneelaufvereins fahren. Knapp am Podest vorbei fuhr Tizian Hildebrand (U14) als Vierter. Jona Baumhof ist damit Bezirksschülermeister und Bezirksmeister im Slalom.

Bevor sich die Rennsaison für die alpinen Skifahrer langsam dem Ende nähert, steht am Samstag, 26. März, noch der abschließende Bezirkscup an. In dieser Rennserie geht es für einige des Schneelaufvereins Ravensburg noch um die Entscheidung in der Gesamtwertung.