Schneelaufverein Ravensburg gewinnt Mannschaftswertung

Mit den abschließenden beiden Rennen ist der Bezirkscup des Skibezirks Allgäu/Oberschwaben des Schwäbischen Skiverbandes zu Ende gegangen. Im Skigebiet Oberjoch bei Bad Hindelang wurden zwei Parallelslaloms ausgetragen.

Die jungen Skifahrer des Schneelaufvereins Ravensburg erzielten noch einmal gute Ergebnisse. Anna Elß, Isabel Jung und Karla Maucher holten jeweils Einzelsiege in ihren Altersklassen. Die Mannschaftswertung aus allen Vereinen der Landkreise Biberach, Ravensburg und Bodenseekreis entschied das von den Trainern Stefan Behnke, Werner Saile und Andreas Knörle betreute Team des Schneelaufvereins Ravensburg für sich. Die Abschlussrennen des Schwäbischen Skiverbandes am Wochenende in Damüls sind die letzten Rennen der Saison. Beim DSV-Schülerpunkterennen Kat3 gibt es einen Riesenslalom und einen Slalom.

Die besten Ergebnisse des Schneelaufvereins beim Bezirkscupfinale: Anna Elß (U10, Erste und Dritte); Isabel Jung (U14, Zweite und Erste); Emilio Philipp (U14, Zweiter), Tom Birker (U14, Dritter), Fabian Seeger (U14, Dritter); Karla Maucher (U16, Erste), Finja Seeger (U16, zweimal Dritte). In der Gesamtwertung siegte Miriam Kassner in der U14 vor ihrer Teamkollegin Isabel Jung. Emilio Philipp wurde Zweiter in der U14 vor Fabian Seeger. Jona Baumhof (U16) und Anna Engelbart (U21) wurden Dritte.