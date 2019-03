Schneelaufverein gewinnt den Bezirkscup

Bei herrlichem Wetter und besten Pistenverhältnissen hat der Schneelaufverein Ravensburg die beiden letzten Rennen der Bezirkscup-Serie 2019 in Riefensberg-Hochlitten ausgerichtet. Die Meldeliste war mit 165 Teilnehmern laut Mitteilung rekordverdächtig. Alleine der Schneelaufverein startete mit mehr als 30 jungen Rennläufern in allen Altersklassen und sicherte sich den Sieg der Gesamtwertung aller Vereine aus dem Bezirk Süd des Schwäbischen Skiverbandes.

Auch in den Einzelwertungen wurden durchweg starke Ergebnisse eingefahren. Emilio Philipp holte sich in seiner Klasse U10 den Gesamtsieg. Seine Bilanz lautet sechs Siege bei sechs Rennen. Tom Birker folgte auf Platz zwei, Dyonis Abt erreichte den sechsten Platz in dieser Altersklasse unter 17 Rennläufern. Karla Maucher sicherte sich nach zwei starken Läufen, die jeweils auf Platz zwei endeten, in der Gesamtwertung der Altersklasse U12 den vierten Rang. Ihr folgten Isabell Jung auf dem fünften und Leonie Breuling auf dem achten Platz. Svenja Engelbart wurde 14., Miriam Kassner kam auf Rang 18.

In der Klasse U14 sicherte sich die Ravensburgerin Anna Engelbart den Gesamtsieg. Carina Rundel und Ellen Behnke teilten sich Platz sechs, nachdem sie lediglich zwei Rennen in der Serie absolvierten. David Nuber holte, obwohl er nur bei vier Rennen startete, Gesamtplatz drei. Steffen Birker wurde Zehnter in der U14. In der U16 sicherte sich Maximo Philipp Platz eins, sein Mannschaftskamerad Sven Rundel wurde Dritter. Chiara Stephan wurde Vierte in der U21.

Die Ravensburger Oldies Andreas Knörle, Robin Reinhold, Philip Reinhold, Martin Baschnagel und Wolfgang Moosbrugger steuerten ebenfalls gute Ergebnisse bei.