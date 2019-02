Schneelaufverein erreicht den zweiten Platz

Die jungen Skifahrer aus Baden-Württemberg und dem angrenzenden bayerischen Allgäu der Jahrgänge 2003 bis 2006 (U14/U16) haben sich zum Allgäu Race in Riefensberg im Bregenzerwald getroffen. Bei vier Rennen an zwei Tagen waren sieben Läufer des Schneelaufvereins Ravensburg am Start, die nicht nur ein starkes Mannschaftsergebnis erzielten, sondern die auch in den Einzelwettbewerben überzeugten.

Die SVRa-Mannschaft mit Ellen Behnke, Maximo Philipp, David Nuber und Theresa Altmann wurde in einem als K.-o.-Rennen ausgetragenen Wettbewerb erst im Finale knapp geschlagen. Jeweils im direkten Duell messen sich die jungen Läufer, der jeweils unterlegene scheidet direkt aus. Nach vier Läufen (zweimal Mädchen, zweimal Jungs) stand es im Finale 2:2, die beste Einzelzeit gab schließlich den Ausschlag für die Mannschaft aus Ostwürttemberg.

Im Einzel-K.-o.-Wettwerb kämpfte sich David Nuber in der U14 erneut ins Finale vor. Dieses Mal lag der Ravensburger im Ziel ganz knapp vorn. Auch Maximo Philipp überzeugte, der im U16-Einzel Fünfter wurde. Bei den Mädchen fuhr Ellen Behnke auf Platz drei, Anna Engelbarth wurde Fünfte.

Neben den K.-o.-Rennen gab es auch ein DSV-Punkterennen der Kategorie III. Auch bei diesen Rennen holten die Ravensburger drei Podestplätze. Behnke wurde in der U16 ebenso Dritte wie Philipp (ebenfalls U16), der nach dem ersten Lauf sogar noch geführt hatte. In der U14 bestätigte Nuber seine gute Leistung mit Platz zwei. Für alle drei Nachwuchsläufer war es jeweils die beste Platzierung dieses Winters. Vervollständigt wurde die starke Mannschaftsleistung durch Platz sechs von Anna Engelbarth (U14) sowie Platz elf von Sven Rundel in der U16 und durch Steffen Birker (16., U14). Im ersten Rennen war Nuber Vierter geworden, Philipp kam auf Rang sieben. Auch Behnke (Zehnte), Engelbarth (13.) und Birker fuhren in die Punkteränge.

Die U12-Schüler starteten beim Kidscross und fuhren im Slalom und Riesenslalom die Teilnehmer für das Finale auf Bundesebene aus. Karla Maucher, Isabel Jung, Svenja Engelbarth, Miriam Kassner und Leonie Breuling waren vom Schneelaufverein am Start. Karla Maucher verpasste nur ganz knapp den Sprung ins Bundesfinale.