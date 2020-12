Schnee liegt wie Puderzucker über der Stadt Ravensburg

Wie Puderzucker legt sich der Schnee derzeit über die Stadt, wenn die weiße Pracht in kleinen Mengen von oben auf Häuser und Bäume fällt. Bis über den Jahreswechsel hinaus kündigt die Wetterwarte Süd neben einem Wolken-Sonne-Mix auch Schnee- oder Schneeregenschauer da und dort an. Nachts soll es frostig werden, tagsüber die Temperatur zwischen 0 bis plus 4 Grad liegen. Der Vorhersage zufolge werde es im neuen Jahr dann allgemein etwas kälter. Daumen drücken sollten Winterliebhaber für den Sonntag. Dann soll es „möglicherweise verbreitet Schneefall“ geben. „Aber dies ist noch sehr unsicher“, schreiben die Wetterexperten auf ihrer Homepage (www.wetterwarte-sued.com).