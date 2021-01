Schmuckarmbänder unterstützen die Brennessel

Der Ladies Circle 37 Ravensburg unterstützt seit vielen Jahren den Verein Brennessel, der unbürokratische Unterstützung für von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche bietet. Um mehr Aufmerksamkeit für das Thema und vor allem finanzielle Untertützung zu generieren hat der Ladies Circle laut Pressemitteilung gemeinsam mit dem Schmuckatelier Copines die Schmuckarmreif-Kollektion „hand in hand“ entworfen. Der Erlös der Armbänder gehe zu einhundert Prozent an den Verein Brennessel, heißt es weiter. Die Armbänder sind in Millers Kaffeegenuss, im Schmuckatelier Copines und im Friseursalon No. 27 Hair in Ravensburg, in der Zahnarztpraxis Kohler in Weingarten sowie direkt bei der Brennessel erhältlich. Auch im Lockdown könne der Schmuck bestellt und geliefert werden, schreibt der Ladies Cirdle. Foto: Ladie Circle 37