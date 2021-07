Schmierfinken im Stadtgebiet unterwegs

Bislang unbekannte Personen haben im Ravensburger Stadtgebiet zwei Gebäude mit linksgerichteten Parolen besprüht, darunter auch das neu renovierte Polizeirevier.

Die Sprayer waren laut Bericht offensichtlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unterwegs und verunstalteten die beiden Gebäude in der See- und in der Urbanstraße mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden wird auf gut 1000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07541/7010 um sachdienliche Hinweise.