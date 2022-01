Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende die Fassade und Rollläden der Realschule in der Wilhelmstraße mit blauer Farbe besprüht. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 um sachdienliche Hinweise zu dem Täter.