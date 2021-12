Einen Schriftzug hat eine bislang unbekannte Person in den vergangenen Tagen mit schwarzer Farbe an ein Haus in der Zuppinger Straße in Ravensburg gesprüht.

Dabei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und nimmt unter Telefon 0751/8033333 Hinweise zum Täter entgegen.