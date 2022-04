An der Schulsporthalle am Sonnenbüchel in Ravensburg wurden zwischen Gründonnerstag und vergangenem Freitag mehrere Graffitis an der Außenwand angebracht.

Wie hoch der durch den unbekannten Schmierfinken entstandene Schaden ist, wird laut Polizei derzeit geprüft. Die Beamten des Reviers Ravensburg ermitteln wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Telefon 0751 / 803 33 33 erbeten.