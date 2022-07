Schmetterlingsexkursion ins Lochmoos

Der BUND Ravensburg-Weingarten veranstaltet in Kooperation mit ForstBW und dem Verein Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald am Sonntag, 7. August, eine Schmetterlingsexkursion ins Naturschutzgebiet Lochmoos.

Unter der Leitung von Prof. Nele Wellinghausen wird das kleinräumige Mosaik mit seinen artenreichen Feucht- und Sumpfwiesen sowie Waldrändern entdeckt – ein Paradies für eine vielfältige Schmetterlingsfauna, heißt es in einer Ankündigung des BUND. Das Kennenlernen und Bestimmen häufiger Schmetterlingsarten steht ebenso im Fokus wie die Entdeckung besonderer Arten.

Die Exkursion dauert rund 2,5 Stunden, Start ist um 14 Uhr am Parkplatz Lochmoos in Schlier-Hintermoos. Bitte an Wanderschuhe, lange Hosen und Zeckenschutz denken. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 5. August, um 12 Uhr per E-Mail an bund.ravensburg@bund.net.