Schmaleggs Ortsmitte soll schon 2021 wachsen

Mehrere Jahre sind ins Land gezogen, seit das letzte Neubaugebiet in Schmalegg bezogen worden ist. Doch jetzt wollen Stadtplanungsamt und Ortschaftsrat alles daran setzen, dass im kommenden Jahr ein erster Abschnitt des Baugebiets Ortsmitte III umgesetzt werden kann. In seiner jüngsten Sitzung gab der Ortschaftsrat grünes Licht dafür, einen der vorliegenden Entwürfe im Detail auszuarbeiten.

Er sieht vor, dass im Kern dieses Baugebiets acht Mehrfamilienhäuser entstehen. Um sie herum gruppiert sich ein Kranz aus etwa 45 Doppelhäusern und frei stehenden Einfamilienhäusern. Die Bauformen der Mehrfamilienhäuser stehen nach den Worten von Michael Griebe vom Stadtplanungsamt noch nicht fest. Im Entwurf, den er dem Ortschaftsrat vorgestellt hat, sind acht Punkthäuser ausgewiesen. Hier sollen sowohl Eigentums- als auch Mietwohnungen entstehen. Für Letztere wird auch das Ravensburger Bündnis für bezahlbaren Wohnraum Anwendung finden.

Tiefgaragen diskutiert

Die Anzahl und Größe der Wohnungen könne man jetzt noch nicht festlegen, erklärte Griebe. Jetzt gehe es erst einmal um die Bauformen und ihre Größe. Sie orientiere sich am Umfang landwirtschaftlicher Gebäude, sei also an das ländliche Ortsbild angepasst, versicherte der Stadtplaner. Unterschiedliche Meinungen gab es im Ortschaftsrat, ob die Mehrfamilienhäuser mit Tiefgaragen ausgestattet werden sollen.

Hugo Adler (CDU) plädierte für eine solche Lösung, um zwischen den Gebäuden möglichst große Grünflächen zu bekommen. Das treibe die Baukosten in die Höhe und damit auch die zu erwartenden Mieten, gab Roswitha Pohnert (Bündnis 90/Grüne) zu bedenken. „Wir hätten genügend Platz für oberirdische Autostellflächen“, erklärte Griebe. Einen Teil dieser Stellflächen könne man aber gut unter die Erde verlegen und darüber Gärten anlegen.

Bürgerinformationen geplant

Dieser erste Bauabschnitt umfasst eine Fläche von etwa drei Hektar. Auf ihm sollen 70 bis 75 Wohneinheiten entstehen. Ihre genaue Zahl liegt noch nicht fest, da erst im Lauf der Detailplanung festgelegt wird, wie der Zuschnitt und die Größe der Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern sein wird. „In der jetzigen Planungsphase geht es nur um die Kubatur der Gebäude“, erklärte Michael Griebe.

Stadtplanungsamt und Ortsverwaltung wollen noch vor den Sommerferien den aktuellen Stand der Planung in einer Bürgerinformation vorstellen, bei der eventuelle Bau- und Kaufinteressenten Gelegenheit haben, Fragen zu stellen.

Auslegungsbeschluss im Herbst

Die Detailplanung soll in den nächsten Monaten so weit vorangebracht werden, dass Ortschaftsrat und Gemeinderat Mitte des zweiten Halbjahrs einen Auslegungsbeschluss fassen können. Danach wird der Plan öffentlich ausgelegt und auch im Internet veröffentlicht. Innerhalb der gesetzlichen Frist haben die Träger öffentlicher Belange und Anlieger Gelegenheit, ihre Stellungnahmen abzugeben und eventuelle Einwendungen vorzubringen. Nach Abwägung aller Stellungnahmen wird der Bebauungsplan als Satzung verabschiedet. Läuft alles glatt, kann Anfang 2021 mit der Vergabe der Baugrundstücke begonnen werden.

Abgetrennt von diesem Bebauungsplan läuft parallel dazu das Planungsverfahren für einen neuen Kindergarten, der in unmittelbarer Nachbarschaft entstehen und den bestehenden Kindergarten ersetzen soll. Eigentlich war dieses Vorhaben schon zu einem früheren Zeitpunkt ins Auge gefasst worden. Da aber hierfür wie für das gesamte Baugebiet erst der bestehende Flächennutzungsplan fortgeschrieben werden muss, hat sich das gesamte Verfahren verzögert. Außerdem haben die Einbrüche bei der Gewerbesteuer, die durch die Corona-Krise drastisch verschärft worden sind, dazu geführt, dass dieses Projekt im städtischen Investitionsplan auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden musste. Nach aktuellem Stand wird es erst im Doppelhaushalt 2025/26 auftauchen. Planrechtlich wird der Kindergarten aber bereits jetzt parallel zum ersten Abschnitt des Baugebiets Ortsmitte III aufgearbeitet. Zwei weitere Abschnitte sollen innerhalb der kommenden zehn bis 15 Jahre folgen.