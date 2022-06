Schmalegger Pfingstfest dauert vom 3. bis 6. Juni

Ein Besuch des Schmalegger Pfingsfestes vom 3. bis 6. Juni lohnt sich, heißt es in einer Pressemitteilung. An vier Tagen ist Unterhaltung und gute Stimmung geboten. Der Veranstaltungsort befindet sich in Neuhagenbach zwischen der Ravensburger Weststadt und Schmalegg. Der Musikverein Schmalegg ist Veranstalter der zahlreichen Unterhaltungspunkte. Ausrichter des Rasenmäher-Racings ist der Funkenbauverein Schmalegg. Dieser wird von der Abteilung Schmalegg der Feuerwehr Ravensburg und des DRK-Ortsverein Ravensburg unterstützt. Auftakt ist der Freitagabend mit einem Feierabendhock, an welchem der Musikverein Schmalegg für musikalische Unterhaltung sorgt.

Am Pfingstsamstag steht das bereits legendäre Rasenmäher-Racing auf dem Programm. 14 Teams haben sich für dieses Jahr angemeldet. Diese kommen aus der Region Oberschwaben und dem Allgäu. Ganz besonders freut sich Alexander Adler vom Funkenbauverein Schmalegg, dass sich zwei Teams aus Losburg angemeldet haben. Gefahren wird in der Rennklasse. Das freie Training beginnt um 15 Uhr. 17.30 Uhr geht’s dann zum Qualifying. Um 20 Uhr erfolgt der Startschuss für das legendäre Rennen. Die Fahrer haben nun 60 Minuten Zeit um den Sieg zu erringen. Wer die meisten Runden gefahren ist, wird zum Gewinner des Abends gekürt. Die Teams sind mit vollem Elan dabei – wie in der Formel 1. Jedes Team hat ein Fahrerlager mit Werkzeugen und Ersatzteilen, die im Schadensfall benötigt werden. Die Siegerehrung findet um 22.30 Uhr mit an-schließender Party mit „Partyfässle" im Festzelt statt.

Der Sonntag steht im Zeichen der Blasmusik. Ab 11 Uhr spielen die Rengetsweiler Musikanten im Festzelt. Um 20.30 Uhr beginnt die „HEADBANGER NIGHT". Hardrock- und Metallbands – Godslave, Blizzen, Tenside und Bloodbound - sorgen für Stimmung. Beginn ist um 20.30 Uhr. Ab 0.30 Uhr steigt dann die Aftershow-Party in der Headbanger-Bar.

Einem guten Brauch folgend beginnt der Pfingstmontag mit einem ökumenischen Zeltgottesdienst. Direkt im Anschluss folgt die Fortsetzung des Festes mit dem Frühschoppen. Für die musikalische Stimmung sind die Schlossbühl-Musikanten zuständig. Ab 14.30 Uhr unterhält die Jugendka-pelle „Die Vier" des Musikvereins Schmalegg die Gäste. Für den Ausklang sorgen ab 16 Uhr die „Die lustigen Elf".