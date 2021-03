Schmalegger Ortsvorsteherin Regine Rist verabschiedet

Bereits zu Beginn des Jahres ist Regine Rist als Ortsvorsteherin nach Taldorf gewechselt. Bisher sei es laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung wegen der schwierigen Situation nicht möglich gewesen, sie zu verabschieden. In der vergangenen Ortschaftratssitzung hatte der amtierende Ortsvorsteher Hugo Adler nun die Gelegenheit dies nachzuholen. Adler dankte dabei Regine Rist im Namen der Ortschaft und des Ortschaftsrates für ihr elfmonatiges Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. In Erinnerung bleiben, würden einige Projekte, die von ihr vorangetrieben und mitgestaltet wurden, wie die Naturgruppe, die sich bereits ab kommenden Herbst für die Kinder in Schmalegg öffnet. Bedauerlicherweise sei ihre kurze Amtszeit von der Corona-Pandemie und den extremen Einsparungen im Haushalt geprägt gewesen. Foto: Ortsverwaltung Schmalegg