Schmalegger Kinder sagen „danke“

Auch in Zeiten der Schulschließungen und eingeschränkten Kontakte sind persönliche Gesten der Anerkennung und Dankbarkeit möglich. Das zeigt eine Aktion, die das Lehrerkollegium der Grundschule Schmalegg und die Schulkinder in der Woche vor den Osterferien auf die Beine gestellt haben. Die Lehrerinnen schickten an alle Kinder per E-Mail Blätter mit Zeichnungen zum Ausmalen. Zusammen mit persönlichen Grußbotschaften gingen diese Zeichnungen wieder zurück an die Schule. An jeden dieser Briefe heftete Schulleiterin Anita Sterzenbach-Schurer eine kleine Süßigkeit und legte alles dekorativ in einen bunten Karton.

Dieses Präsent für das Pflegepersonal des Altenheims St. Meinrad stellte die Schulleiterin vor der Eingangstür der Einrichtung ab. „Ich habe mich mit der Heimleitung abgesprochen, dass ich sie anrufe, wenn die Präsente vor der Tür stehen, damit die Übergabe ohne persönlichen Kontakt stattfinden konnte“, erzählt die Rektorin.

Angeregt wurden sie und ihre Kolleginnen durch eine ähnliche Aktion einer Schule in Wangen. Und es haben alle Kinder bereitwillig mitgemacht, obwohl sie durch den Fernunterricht über elektronische Medien zeitlich stark in Anspruch genommen waren. Allen sei es ein Bedürfnis gewesen, jenen Menschen „danke“ zu sagen, die sich unter besonders erschwerten Bedingungen um Alte und Kranke kümmern. Auch die Kinder im Grundschulalter hätten, so Anita Sterzenbach-Schurer, ein Gespür dafür entwickelt, wie wichtig und wertvoll es ist, dass in Zeiten der Corona-Krise nicht das gesamte gesellschaftliche Leben zusammenbricht und dass alle besonderen Dank verdienen, die unter hohem persönlichem Einsatz die Hilfsbedürftigen unterstützen.