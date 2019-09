Schmalegg verabschiedet Manuela Hugger

In der Ringgenburghalle ist am Mittwochabend die bisherige Ortsvorsteherin Manuela Hugger nach sechsjähriger Tätigkeit verabschiedet worden. Sie wird am kommenden Montag offiziell ihr neues Amt als Bürgermeisterin von Berg antreten.

„Mit großem Ehrgeiz, ihrer Menschlichkeit und liebenswerten Art hat sie sich intensiv für unsere Ortschaft eingesetzt.“ Mit diesen Worten dankte der stellvertretende Ortsvorsteher Hugo Adler, auch im Namen des Ortschaftsrates, der scheidenden Manuela Hugger für ihre gute und loyale Zusammenarbeit. Hart in der Sache, aber fair im Umgang seien zum Beispiel oft die Verhandlungen mit der Stadt gelaufen. Ein offenes Ohr habe sie allzeit für Vereine und Anliegen der Bürger gehabt. „Dein Name und dein Wirken wird in Schmalegg nicht vergessen werden.“ Mit diesen Worten schloss Adler seine Laudatio.

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp dankte für das menschliche Miteinander und bestätigte, dass Hugger „Großartiges“ geleistet hatte. Taldorfs Ortsvorsteher Vinzenz Höss streifte in einem kleinen Rückblick die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Ortsvorsteherkolleginnen Simone Rürup, jetzt Bürgermeisterin in Baindt, und eben Manuela Hugger. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und eine enge persönliche Verknüpfung hätten dafür gesorgt, dass die drei Ortschaften stets gute Partner der Kernstadt Ravensburgs waren.

Hugger blickte auf sechs schöne und interessante Jahre zurück und bemerkte gleich zu Beginn ihrer Abschiedsrede als Fazit: „Es ist ganz schön schwierig, die Welt zu retten. Interessant sind die Aufgaben im ganz Kleinen, um daran mitzuwirken.“ Sie habe ein gut eingespieltes Team gehabt, die Ortschaftsräte seien konstruktiv und sachlich. „Menschen machen die Stadt und nicht die Häuser“, sagte sie.

Großen Dank hatte sie an die Bürger von Schmalegg, die sie von Anfang an mit offenen Armen willkommen geheißen hatten. Gute Bildungs- und Betreuungsangebote vor Ort seien ihr ein wichtiges Anliegen gewesen. Mit belegter Stimme und die Tränen unterdrückend, sagte sie zum Schluss: „Jeder Abschied ist ein Sonnenuntergang, auf den die Morgenröte wartet. Ich werde Ihnen verbunden bleiben.“

Wie Hugo Adler der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, wird eine Auswahlkommission am 17. Oktober dem Ortschaftsrat Kandidaten zur Nachfolge Huggers präsentieren.