Schmalegg schreibt Ortsvorsteher-Stelle aus

Die nächste öffentliche Sitzung Ortschaftsrats in Schmalegg findet am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr in der Ringgenburghalle, Schenkenstraße 15/1 in Ravensburg, statt.

Einzige Punkte auf der Tagesordnung sind sie Ausschreibung der Stelle als Ortsvorsteher von Schmalegg sowie der als Datenschutzbeauftragter.