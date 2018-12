Schmalegg überrascht in der Bezirksstaffel 2

Nachdem der in der Saison 2017 neuformierten Mannschaft des TC Schmalegg direkt der Aufstieg in die Bezirksstaffel 2 gelang, überraschten die Tennisspielerinnen des TCS in der abgelaufenen Saison. Der Kader musste in Melanie Alber (Babypause) und Gina Frommherz (Studium) personell schmerzliche Verluste ertragen, dennoch sicherten sich die Schmaleggerinnen die Meisterschaft in der Bezirksstaffel 2 und steigen in die Bezirksstaffel 1 auf.

Mit Siegen gegen Baindt, Ummendorf, Hettingen/Inneringen, Langenenslingen, und Fronhofen legte Schmalegg die Grundlage für den Aufstieg. Lediglich gegen Bergatreute und Aitrach/Bad Wurzach musste sich der TCS knapp geschlagen geben. Zum Meisterteam rund um Mannschaftsführer Ralf Steiner gehörten Carina Steidele, Hanna Heinitz, Tabea Mattner und Anja Steiner. Doch auch Gina Frommherz, Constanze Huber von den Schmalegger Damen 40 sowie Anni Frommherz und Renate Matter von den Hobby-Damen halfen aus.