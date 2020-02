Schmäh-Gedichte und Socken-Weitwurf auf dem Holzmarkt

Eine Narrenverbrüderung findet am Faschingssamstag, 22. Februar, ab 11 Uhr statt. Die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten und der Mostclub sowie die Ravensburger Schwarze Veri-Zunft und die Milka-Faschingsgesellschaft laden dazu auf den Holzmarkt beim Grünen Turm.

Dieses Jahr ist laut Mitteilung in Ravensburg Premiere, nachdem die vier Vereine 2019 die Narrenverbrüderung erstmals auf Basis einer gemeinsam geplanten Veranstaltung in Weingarten gefeiert haben. 2020 haben die vier Vereine ihr seit 2018 erarbeitetes Konzept nochmals verfeinert. Im Mittelpunkt steht ein Turnier, geleitet von einem Herold, bei dem erst der gegenseitige Schmäh im Vordergrund steht, was dann in einen Wettbewerb der beiden Stadtoberhäupter mündet. Nach Überreichen des Siegespokals fordern zwei Sprecher dann aber dazu auf, den Streit der beiden Städte zu begraben und nun – zumindest bis Aschermittwoch – die Freundschaft zu feiern. Daher stimmt nun auch der Titel der Veranstaltung: Narrenverbrüderung.

Ablauf bleibt gleich

Für bemerkenswert halten die vier Vereine, dass es ausgerechnet gerade die Narren sind, die eine der ersten gleichberechtigten Partnerschaften zwischen Weingarten und Ravensburg gebildet haben. Schließlich wird von den Vereinen ja erwartet, dass sie die Rivalität zwischen den Städten pflegen.

Geplant ist, dass der Ablauf der Veranstaltung mit Turnier und abschließender Versöhnung gleich bleibt. Individuell und jeweils neu sind jedes Jahr die einleitenden jeweils zwei kurzen Schmäh-Gedichte pro Stadt auf den Nachbarn sowie die Art des Wettbewerbs und die prominenten Vertreter der beiden Städte. 2020 treten Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp sowie im Verbund Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald und Bürgermeister Alexander Geiger an. Das Kräftemessen besteht aus einem durchaus überaus sportlichen Socken-Weitwurf. Musikalisch umrahmt wird die ungefähr halbstündige Veranstaltung vom Fanfarenzug Rauenspurg und vom Fanfarenzug Tell, heißt es abschließend in der Mitteilung.