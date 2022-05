Schließung der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei hat vom 6. Juni bis zum 25. Juni aufgrund wichtiger Brandschutzsanierungsarbeiten geschlossen. In dieser Zeit ist keine Ausleihe oder Rückgabe von Medien möglich. Wie die Mitarbeiter mitteilen wurden bereits ausgeliehene Medien von Seiten der Bücherei automatisch verlängert. Während der Schließzeit fallen außerdem keine Säumnisgebühren an. Die aktuellen Fristen für bereits ausgeliehene Medien können im Online-Konto unter sb-ravensburg.lmscloud.net eingesehen werden. Sämtliche digitalen Angebote, wie die Onleihe, können natürlich weiterhin wie gewohnt genutzt werden. Die Links zu den entsprechenden Diensten sind ebenfalls im Online-Katalog zu finden. Während der Schließung ist die Stadtbücherei telefonisch nicht erreichbar. Anfragen per Mail an stadtbuecherei@ravensburg.de werden nur verzögert beantwortet. Alle aktuellen Informationen zur Schließung sind auf der Website der Stadtbücherei unter www.ravensburg.de/stadtbuecherei zu finden.