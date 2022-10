Schlechtrechnerei? Millionenschwere Gebäudekosten ziehen OSK-Bilanz weiter nach unten

Es ist eine buchhalterische Frage, über die der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung diskutiert hat: Inwiefern werden die Kosten für Investitionen und Instandhaltung bei den Krankenhausgebäuden – sie gehören dem Kreis-Eigenbetrieb „Immobilien, Krankenhäuser, Pflegeschule“ (kurz: IKP) – der Oberschwabenklinik zur Last gelegt?

Es geht um jährliche Gebäudekosten von 6,9 Millionen Euro in den Jahren 2023 und 2024 sowie jährliche Instandhaltungsmaßnahmen von 4,9 Millionen Euro. Das zieht die Bilanz der OSK weiter ins (Millionen-)Minus. Aber, so die Argumentation der Kreisverwaltung, tragen muss der Kreishaushalt diese Kosten ohnehin – ganz gleich, ob das finanzielle „Loch“ bei den Kreis-Kliniken der OSK oder dem Kreis-Betrieb IKP ausgewiesen wird.

Ist das der Kern der Klinik-Problematik?

„Es geht hier um ein zentrales Thema der Krankenhausproblematik im Kreis“, sagte Rudolf Binig (SPD) zu Beginn der Debatte. Dass sich Kreis und OSK überhaupt mit den Investitionskosten für Krankenhäuser herumschlagen müssen, sei ein Unding.

„Gesetzlich ist klar geregelt, dass dafür das Land aufkommen muss. In Stuttgart weigert man sich aber, seinen Verpflichtungen nachzukommen“, so Bindig. Sein Vorwurf an Kreiskämmerer Franz Baur: „Unterwürfig nähern Sie sich dem Gesundheitsminister und sagen, dass Sie alles übernehmen.“ Die Oberschwaben-Kliniken würden damit „krank gerechnet“.

Auch Daniel Gallasch (FDP) sah eine „Strukturpolitik durch die Hintertür“ beim Land, das sich genau aussucht, wo es in Krankenhaus-(Neu)Bauten investiert. „Wir wollen aber Investitionen des Landes haben und nicht das Land zum Feind“, so der Liberale.

Das sagt der Landrat

Landrat Harald Sievers lenkte die Debatte weg von den Verpflichtungen des Landes, hin zur Frage, wo die Kosten nun verbucht werden. Aber: „Wir haben vereinbart, künftig transparent darzustellen, wie der OSK-Jahresabschluss aussehen würde, wenn das Land allen seinen Verpflichtungen nachkommen würde.“

Dass der Kreis für diese Verpflichtungen aufkommt, könne im Moment nicht vermieden werden. Und dass sie in der Bilanz der OSK stehen und nicht als Defizit bei IKP, sei nur ehrlich. Das unterstützte auch Argenbühls Bürgermeister Roland Sauter (CDU), der vor seiner Wahl ins Rathaus IKP-Geschäftsführer war: „Es dient der Transparenz. Die Kosten von OSK und IKP werden nicht verschleiert, sondern müssen sichtbar für die Bevölkerung sein.“

Mit großer Mehrheit wurde die Finanzierungsvereinbarung beschlossen: Die OSK wird die jährlichen 6,9 Millionen für die Gebäude und 4,9 Millionen für deren Instandhaltung 2023 und 2024 tragen müssen. Für die entsprechenden Verluste kommen die Gesellschafter, im wesentlichen nur der Landkreis Ravensburg, auf.