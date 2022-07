Schlange stehen fürs Ravensburger Rutentheater

Es hat schon Tradition, dass zum Verkaufsstart der Karten für das Ravensburger Rutentheater die Menschen vor der Tourist Information Schlange stehen. Am Dienstag warteten rund 60 Frauen und Männer, als die Tourist Info um 7.30 Uhr öffnete. Manche waren schon in der Dunkelheit gekommen und hatten sich Klappstühle mitgebracht. Gespielt wird in diesem Jahr „Das Wirtshaus im Spessart“. Premiere ist am 15. Juli im Konzerthaus. 30 Aufführungen folgen. Infolge der Corona-Pandemie wird das Rutentheater 2022 anders ausfallen. Es gibt drei statt zwei Besetzungen und daher drei statt zwei Aufführungen pro Tag. Gespielt wird nur eine Stunde lang und ohne Pause. Karten für das Theater gibt es bei der Tourist Information. Von Mittwoch an sind auch telefonische Bestellungen möglich.