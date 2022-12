Schlagabtausch vor Club

Zu einem handfesten Streit ist es am frühen Montag in der Schubertstraße gekommen. Kurz vor 7.30 Uhr trafen zwei 32 und 31 Jahre alte Männer vor einem dortigen Club aufeinander, als der Jüngere den 32-Jährigen aus noch nicht bekannten Gründen angreifen wollte. Wie die Polizei meldet, flüchtete dieser zunächst, traf kurz darauf aber wieder auf den deutlich alkoholisierten 31-Jährigen, der unvermittelt sofort zu Schlägen in das Gesicht des Älteren ansetzte. Der 32-Jährige wich den Hieben aus und landete seinerseits einen Kinnschlag, der den 31-Jährigen traf und leicht verletzte. Während der Verletzte die Polizei verständigte, machte sich sein Kontrahent davon und wurde kurze Zeit später von einer Polizeistreife aufgegriffen. Die Beamten fanden eine Kleinmenge Drogen bei dem Mann, der sich nun wegen Körperverletzung und Rauschgiftbesitzes strafrechtlich verantworten muss.