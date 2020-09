Schlägerei vor Shisha-Bar

Zu einer Schlägerei ist es am frühen Sonntagmoren in einer Ravensburger Shisha-Bar gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine fünfköpfige Gruppe um 1.37 Uhr in die Bar, hatte aber zuvor nicht reserviert. Daraufhin wurde den Männern der Eintritt verwehrt. Eine zweite, vierköpfige Gruppe durfte allerdings herein, was die anderen fünf aufstachelte. Nach einem Streit kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Die fünfköpfige Gruppe, welcher der Eintritt verwehrt wurde, flüchtete anschließend. Einer der Männer wurde von der zweiten Gruppe eingeholt und mit Tritten und Schlägen verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung werden die Beteiligten nun bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt.