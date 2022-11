Mehrere Brüche im Gesicht nach Angriff in Ravensburger Nachtclub

In einer Diskothek am alten Gaswerk ist es am frühen Sonntag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Ein 21-Jähriger soll kurz nach 4 Uhr im Bereich der Bar von einem Unbekannten unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen worden sein. Er erlitt dabei mehrere Brüche im Gesicht und wurde nach dem Vorfall von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.