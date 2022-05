Schlägerei in Ravensburger Shisha-Bar

Zu einer Schlägerei in einer Shisha-Bar in der Ravensburger Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen kurz vor halb drei die Polizei gerufen worden. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren zwei Gruppen aneinander geraten, aus denen heraus sich mindestens vier Personen schlugen und sich auch leicht verletzten. Zudem wurden laut Polizei auch Teile des Inventars der Bar beschädigt. Die Polizei Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Sie werde die beteiligten Personen nach Abschluss der Ermittlungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige bringen, so die Polizeimeldung.