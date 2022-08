Schlägerei auf Parkplatz

Zwei Verletzte und zwei beschädigte Autos sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen auf einem Parkplatz in der Gartenstraße am Montagabend. Kurz nach 23 Uhr griff laut Polizeibericht ein 15-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen einen 14-Jährigen an und verletzte ihn durch Schläge im Gesicht. Auch ein 19-Jähriger, der dazwischen ging, wurde von dem 15-Jährigen durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Im Zuge der Angriffe wurden zwei auf dem Parkplatz abgestellte Autos leicht beschädigt. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, klärt das Polizeirevier Ravensburg. Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 melden.