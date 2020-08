Schlägerei auf der Baustelle

Bei einer handgreiflichen Streiterei zwischen zwei Bauarbeitern in der Schlierer Straße sind laut Polizeibericht beide Beteiligte leicht verletzt worden. Zuerst warf der ältere der Beiden (58) seinem Kontrahenten einen kleinen Stein ins Gesicht und traf ihn an der Nase, wobei eine oberflächliche Verletzung entstand. Sein 51-jähriger Streitgegner trat ihm daraufhin in den Unterleib und versetzte ihm einen Nackenhieb. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt gegen die zwei Streithähne wegen Körperverletzung.