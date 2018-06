Schilder sollen an Mittelalter-Handel erinnern

Die Kaufleute der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft haben in ganz Europa Spuren hinterlassen. Damit man diese leichter findet, plädiert Stadtrat Rolf Engler für Erinnerungstafeln an ausgewählten Orten.

Genua, Barcelona, Avignon: Die Bezüge der Fernhandelsfamilie Humpis dorthin hat das Ravensburger Museum Humpisquartier in den vergangenen Jahren in Ausstellungen und Bildungsreisen eingehend beleuchtet. Bei der jüngsten Reise nach Südfrankreich musste die Ravensburger Reisegruppe aber feststellen, dass an der früheren Niederlassung der Humpis in Avignon keinerlei Schild oder Tafel an die Handelsaktivitäten erinnert.

Rolf Engler hat daher am Montag bei Oberbürgermeister Daniel Rapp beantragt, dass solche Erinnerungsschilder zunächst in Genua, Barcelona und Avignon angebracht werden sollen. Eine Tafel kostet maximal 700 Euro; eine Teilnehmerin der Avignon-Reise wie auch der Laden der Museumsgesellschaft haben bereits signalisiert, sich finanziell zu beteiligen. Museumsdirektor Andreas Schmauder wäre bereit, entsprechende Texte für die Tafeln zu formulieren – in Absprache mit den Museumsleitungen in den ausländischen Städten. Weitere Sponsoren werden gesucht.