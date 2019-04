Nach dem verheerenden Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame sind Menschen weltweit traurig und fassungslos – auch in der Region. In Ulm läuteten am Dienstag um 12 Uhr die Glocken im Münster minutenlang als Zeichen der Solidarität.

Viele Bürger fragten sich: Könnte eine Katastrophe wie in Paris auch in Ulm passieren? Wie gut ist das Münster gegen Feuer geschützt? Dekan Ernst-Wilhelm Gohl und Münsterbaumeister Michael Hilbert erläutern im Gespräch mit Ludger Möllers, wie sie das Ulmer Wahrzeichen schützen.