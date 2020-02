Schienenersatzverkehr zwischen Aulendorf und Ravensburg: Das müssen Bahnfahrer wissen

Während der Streckensperrung zwischen Aulendorf und Ravensburg wird es einen Schienenersatzverkehr (SEV) geben, der auch die Halteorte der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) bedient. Allerdings werden laut Angaben der Bahn nicht alle Busse des SEV in Berg/Weingarten, Niederbiegen und in Mochenwangen halten. Es gibt auch Schnellbusse, die direkt von Ravensburg/Aulendorf nach Aulendorf/Ravensburg fahren – ohne Zwischenhalte. Die Haltestellen des SEV sind allerdings nicht immer die jeweiligen Bahnhöfe: In Aulendorf fahren die Busse vom Bussteig 3 im Busbahnhof, in Mochenwangen wird die Haltestelle Alte Kirche angefahren, in Niederbiegen hält der SEV in der Schussentalstraße, in Weingarten am Charlottenplatz und in Ravensburg wird die Escher-Wyss-Straße (gegenüber des Bahnhofes, auf der anderen Seite der Bahnlinie) angefahren. Die BOB weist außerdem darauf hin, dass in den Bussen keine Fahrscheine verkauft werden. Diese müssen vor Fahrantritt gelöst werden. Der Check-in/Check-out mit der Bodo-Card ist nur an den Bahnhöfen möglich. Es wird das Bodo-Handy-Ticket und der Kauf über die DB-Navigator-App empfohlen. Wer möchte, kann sich einen persönlichen Fahrplan für die Bauzeit einrichten. Das ist auf der Seite www.bahn.de/persoenlicherfahrplan möglich. Die aktuellen Fahrzeiten sind auch in der DB-Navigator-App zu finden. (ric)