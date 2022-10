Schienen rund um Aulendorf gesperrt

Die deutsche Bahn informiert in einer Pressemitteilung über eine bevorstehende Baumaßnahme rund um Aulendorf. Bei den Zügen der Linie IRE 3, RE 5, RB 91 (Südbahn) sowie der Linie RB 53a (Württemberg-Allgäu-Bahn) kommt es zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen. Betroffen von den Streckensperrungen sind auch die Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB).

Die Bauarbeiten werden von Sonntag, 13. November, bis Montag, 28. November, dauern. Als Grund gibt die Bahn hierfür Brückenbauarbeiten an. In dieser Zeit wird es einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Aulendorf und Ravensburg geben. Die Ersatzhaltestellen für den DB Regio Bus RE 3 sind Aulendorf, Bahnhof und Ravensburg, Bahnhof SEV (P+R Escher-Wyss) – ohne Unterwegshalt. Ersatzhaltestellen für den BOB Bus RE 91 sind Aulendorf, Bahnhof; Mochenwangen, Alte Kirche; Niederbiegen, Baienfurt (in der Schussentalstraße); Weingarten, Charlottenplatz sowie Ravensburg, Bahnhof SEV (P+R Escher-Wyss). Einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Aulendorf und Bad Waldsee gibt es von Montag, 14. November, bis Donnerstag, 17. November. Hier sind die Ersatzhaltestellen Aulendorf, Bahnhof und Bad Waldsee, Bahnhof. Gefahren wird zwischen diesen beiden Stationen ohne Unterwegshalt.

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind ab Mittwoch, 2. November, auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar.