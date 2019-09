Schiedsrichter Stefan Fimpel: „Wir bestrafen keine Emotionen“

Ey, Schiri! Bist Du blind? Du Pfeife! Was sich Stefan Fimpel als Unparteiischer alles anhören muss, wenn er Spiele in der Region pfeift, nimmt er sportlich, denn er ist es schlicht und einfach gewohnt. Und er weiß das Regelwerk auf seiner Seite, das sich jüngst wieder an wichtigen Stellen geändert hat. Was der 26-jährige Diplom-Jurist aus Bad Wurzach von der Schiedsrichtergruppe Wangen alles erlebt, wenn er auf Fußballplätzen (bis zur Oberliga) unterwegs ist und was er über die neuen Regeln denkt, hat er Filippo Cataldo und Michael Panzram im SZ-Podcast „Anschwitzen“ verraten. Die wichtigsten Aussagen Fimpels aus diesem Gespräch zu Karten für Trainer und Handspiele im Strafraum gibt es hier.

Herr Fimpel, Sie haben beim Landesligaspiel SV Kehlen gegen den VfB Friedrichshafen dem Kehlener Trainer Bernd Reich die Gelbe Karte gezeigt. Was war da los?

Kehlen war 2:0 vorne, dann fiel das 2:1 durch einen Handelfmeter – leider eine Fehlentscheidung, wie ich nach dem Spiel feststellen musste. Dann erzielte Friedrichshafen das 2:2 aus abseitsverdächtiger Position. Deshalb hat Herr Reich seine Coachingzone verlassen, ist auf die Schiedsrichterassistentin an der Außenlinie zugerannt und hat lautstark protestiert. Er hat das tolerierbare Maß damit deutlich überschritten. Deshalb habe ich ihn verwarnt. Im Vergleich zu letzter Saison hat sich aber eigentlich nichts geändert. Da hätte ich ihn letztlich verbal ,verwarnt’ und gesagt, dass ich ihn bei der nächsten Aktion runter schicke. Jetzt gibt es einfach zusätzlich die Gelbe Karte.

Wie ist das Gefühl dabei?

Ungewohnt. Für mich war es gegen Kehlen die erste Verwarnung für einen Trainer. Das wird eine Weile brauchen, bis es sich eingespielt hat. Dann wird es völlig normal sein.

Was würde bei einer Roten Karte passieren?

Im Prinzip ist es auch da wie bisher. Der Trainer muss trotzdem raus, es gibt eine Meldung und ein Sportgerichtsverfahren.

Welche Auswirkungen können die Gelben Karten für einen Trainer haben?

Stand jetzt – keine. Da ist es wie bei Spielern im Amateurbereich, die ja auch nicht nach der fünften Gelbe Karte ein Spiel zuschauen müssen. Vielleicht müssen die Trainer ja 25 Euro in die Mannschaftskasse zahlen, wenn sie zu oft verwarnt werden. (lacht)

Was halten Sie von der Regelung im Profibereich, dass Trainer nach der vierten Gelben Karte aussetzen müssen? Unter anderem Christian Streich vom SC Freiburg hält die Regelung für Unsinn.

Da gibt es vielleicht ein Missverständnis. Wir zeigen ja nicht gleich zwingend die Gelbe Karte, sondern wir können Trainer immer noch erst ermahnen. Geändert hat sich, dass es einen gewissen Vergehenskatalog gibt. Auch für die Rote Karte. Ob es nötig ist, Trainer nach vier Gelben Karten im Profibereich zu sperren, kann ich nicht beurteilen. Ich will aber auch deutlich sagen, dass Christian Streich irrt, wenn er glaubt, dass dadurch keine Emotionen mehr zugelassen werden. Wir bestrafen keine Emotionen, sondern unsportliches Verhalten.

Wenn etwa Steffen Baumgart vom SC Paderborn seine Kappe wegwirft, ist es also unsportlich? Er hat sie doch nicht gezielt in irgendeine Richtung geworfen.

Gegenfrage: Warum muss er das machen?

Weil er es aus der Emotion macht. Er wollte Druck abgelassen.

Der Schiedsrichter hat die Aktion vermutlich auf sich bezogen. Baumgart hat ihm damit klar gezeigt, dass er mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist. Und das auf eine unpassende Art und Weise.

Wie empfinden Sie die neuen Regeln für Handspiele im Strafraum? Auch da kochen ja die Emotionen regelmäßig über. Verstehen Sie die Neuerungen in allen Details?

Ja. So schwer ist es gar nicht. Bei dem beschriebenen Kehlen-Spiel zum Beispiel war ich der Meinung, dass der Ball die vom Körper abgespreizte Hand eines Spielers getroffen hat. Dafür musste es Elfmeter geben. Leider hatte der Ball die andere Hand getroffen, die angelegt war, was ich erst danach auf Videobildern gesehen habe.

Welche neue Regel hilft Ihnen noch auf dem Platz?

Wenn ein Spieler ein Tor unabsichtlich mit der Hand erzielt oder eine unmittelbare Torchance generiert, dann ist dies strafbar. Da ist jetzt ein klarer Fall im Regelwerk geschaffen.